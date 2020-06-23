"المصرية اللبنانية" تنظم ندوة عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية

كتب هانى الحوتى

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة يوم الأحد المقبل، عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، ويشارك في الندوة النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تأتي في إطار ما سعت إليه الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والقطاع المصرفى لعدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن اللقاء يأتى في إطار حرص الجمعية للتواصل مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات ولمعرفة الفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصري والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وتقام الندوة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية بالجمعية عبر تقنية (Video Conference) مع أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان، لمناقشة عدد من المحاور من أهمها دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وابرز المبادرات لدعم هذه المشروعات بعد تضررها من كورونا، وأيضا ابرز ملامح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة، وآليات المساندة من القطاع المصرفي للمشروعات وكيفية استفادة القطاع الصناعي والتجارى من ذلك والمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة .