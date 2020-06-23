الرئيسية أخبار عالمية المركز الألمانى لأبحاث العلوم الجغرافية: زلزال بقوة 6 درجات فى إندونيسيا الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:48 ص مقياس ريختر رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال المركز الألمانى لأبحاث العلوم الجغرافية، إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب منطقة سولاويسى بإندونيسيا فى شبه جزيرة ميناهاسا اليوم الثلاثاء. وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا. المانيا زلزال اندونيسيا مقياس ريختر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الهند وميانمار الإثنين، 22 يونيو 2020 02:50 ص تفاصيل سرب من الزلازل الغريبة استمر لمدة أربع سنوات في كاليفورنيا الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب الساحل الشرقى لنيوزيلندا الخميس، 18 يونيو 2020 05:56 م وسائل إعلام تركية: زلزال مدينة بينجول تسبب فى هدم 22 بناء وتضرر 214 أخرين الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:05 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020 وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية المزيد من Trending Plus
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