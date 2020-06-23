المركز الألمانى لأبحاث العلوم الجغرافية: زلزال بقوة 6 درجات فى إندونيسيا

رويترز

قال المركز الألمانى لأبحاث العلوم الجغرافية، إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب منطقة سولاويسى بإندونيسيا فى شبه جزيرة ميناهاسا اليوم الثلاثاء.

وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا.