المراكز الأمريكية: إصابات فيروس كورونا بأمريكا تتجاوز 2.3 مليون حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و302 ألف و288 شخصا بزيادة 26643 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 120333وفاة.