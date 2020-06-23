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المجلس المصرى الأمريكى يعلن دعمه لقرارات الرئيس السيسى فى حماية أمن مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:57 م
المجلس المصرى الأمريكى يعلن دعمه لقرارات الرئيس السيسى فى حماية أمن مصر المجلس المصري الأمريكي
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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أعلن المجلس المصري الأمريكي الدعم الكامل والمساندة القوية لقرارات القيادة السياسية المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمشكلة سد النهضة والتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بهذا الأمر، وذكر المجلس فى بيان له، أن إثيوبيا تتعمد تقليص حصة مصر المائية المعلنة بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى العيوب الإنشائية في التصميم الهندسي للسد مما يسبب خطورة بالغة على مصر والسودان حال تسريب المياه أو انهياره طبقاً للتقارير الصادرة من بيوت الخبرة العالمية.
 
وأعلن المجلس "تأيده للقرارات الحاسمة للدفاع عن الأمن القومي وحقوق مصر في الدفاع عن النفس وحماية أراضيها وحدودها الغربية مع ليبيا الشقيقة الناجم عن التدخل التركي المسلح ومساندة مرتزقة المليشيات الإرهابية الداعشية بغرض نهب ثروات الشعب الليبي وتحقيق اطماع الخلافة بزعزعة استقرار وأمن مصر، وقد كشفت قيادتنا السياسية أبعاد تلك المؤامرة فوضعت جيشها الباسل على أقصى درجات التأهب والاستعداد للدفاع عن أرض مصر الطاهرة ومساندة شعب ليبيا الشقيق".
 
وقرر المجلس المصرى الأمريكي وقيادات الجالية المصرية الرؤساء للهيئات والمنظمات والجمعيات بنيويورك وبعض الولايات الأمريكية الأخرى القيام بوقفة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للتأييد والثقة والدعم الشعبي في كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات مصيرية ودعم جيشنا البطل في الدفاع عن حقوق الشعب المصري وأمنه حدوده المقدسة.
 
واختتم بيانه، أن المجلس المصرى الأمريكى سيحتفل خلال وقفته بذكرى ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر للمصريين، معبرين عن الشكر والتقدير والفخر بالإنجازات والتطور الحضاري في وقت قياسي والتي قدمها الرئيس السيسي لشعب مصر، لتعود مصر رائدة الوطن العربي وتعتلي وضعها القيادي العربي والأفريقي والدولي .

المجلس المصري الأمريكي

مصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

ليبيا

اثيوبيا

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