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المتحدث باسم الكرملين: لا أتذكر أن ترامب تأخر على لقاء بوتين فى هلسنكى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:10 م
المتحدث باسم الكرملين: لا أتذكر أن ترامب تأخر على لقاء بوتين فى هلسنكى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
وكالات

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يضطر أبدا لانتظار زملائه خلال الفعاليات الدولية لأن خدمة البروتوكول الرئاسية، تعمل بشكل لا تشوبه شائبة.

وأضاف بيسكوف، فى مجال تعليقه على مزاعم مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون الذى قال فى مذكراته، إن الرئيس دونالد ترامب تأخر عمدا على لقاء بوتين فى هلسنكى عام 2018: "هل تأخر ترامب عمدا عن لقاء مع الرئيس بوتين فى هلسنكي؟ هنا، من الصعب التحدث عن ذلك الآن، لا أتذكر التفاصيل حاليا، لكن الرئيس بوتين هناك لم ينتظر أى أحد طويلا، لذلك لا أفهم كيف تمكن ترامب من التأخر عمدا".

وشدد بيسكوف، فى حديثه للصحفيين اليوم، على أن الرئيس بوتين لا ينتظر أى أحد بتاتا.
 

الكرملين

دميترى بيسكوف

روسيا

ترامب

قمة هلسنكى

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