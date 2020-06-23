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الكنيسة الإنجيلية تعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة قرار فتح الكنائس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:51 م
الكنيسة الإنجيلية تعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة قرار فتح الكنائس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية
كتبت سارة علام

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قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع صباح غد الأربعاء مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإلكترونى لمناقشة تنظيم فتح الكنائس فى ضوء القرارات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.


وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.


الإنجيلية

فتح الكنائس

رئيس الوزراء

الكنائس

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