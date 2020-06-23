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القوى العاملة: تعيين 69 شاباً بالقطاع الخاص فى أسوان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:04 ص
القوى العاملة: تعيين 69 شاباً بالقطاع الخاص فى أسوان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين  مديرية القوى العاملة بأسوان 69 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، من بينهم شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
 
وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
 
تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن إنجاز المديرية  خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل  العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التى تقدمها .
 
 كما تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه ، و 24 منح مولود بإجمالى 48 ألفاً ، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ 4 آلاف جنيه ليصل إجمالى الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه .
 
وتم صرف  8 آلاف  و 755 جنيها كرعاية صحية لـ 4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر  72 ألف و755 جنيها .
 
وأوضح أن المديرية  قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية .
 
 

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