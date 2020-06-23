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القابضة للقطن توقع بروتوكول مع الوطنية للمقاولات لتطوير مصانع غزل ومحالج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:22 ص
القابضة للقطن توقع بروتوكول مع الوطنية للمقاولات لتطوير مصانع غزل ومحالج جانب من التوقيع
كتب عبد الحليم سالم

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وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات - إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة - بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ عدد من مشروعات خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم فإنه وقع على البروتوكول الدكتور أحمد مصطفى ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء أ.ح كرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

ويختص البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار، وإنشاء مصنع غزل "أوبن إند" بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل (2) بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وتطوير محلج الزقازيق التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الدوار التابع لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الزيات التابع لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان.

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على بدء الإجتماعات التنفيذية لاستلام الرسومات الهندسية والمواقع استعدادا للتنفيذ، حيث إنه من المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى نهاية أكتوبر 2020.

يشار أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تتكلف نحو 21 مليار جنيه .

 


محالج القطن

القابضة للقطن

الوطنية للمقاولات

قطاع الاعمال العام

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