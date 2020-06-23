القابضة للسياحة: الفنادق العامة جاهزة لاستقبال الزوار بعد عودة السياحة

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركات السياحة التابعة التى تمتلك فنادق، وهى مصر للفنادق ومصر للسياحة والعامة للسياحة إيجوث والمعمورة، جاهزة بشكل تام لاستقبال النزلاء من السياح فى مختلف الفنادق، تزامنا مع بدء عودة الطيران والعودة التدريجية لحركة السياحة العالمية .

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الفنادق منذ توقف حركة السياحة، وهى تواصل أعمال الصيانة مما حملنا أعباء كثيرة، نتيجة لذلك ونتيجة لدفع الرواتب فى حين أن الإيرادات كانت صفر الفترة الماضية، لافتة إننا نأمل أن تعود حركة السياحة بمعدلات مناسبة، ثم تعود الى كامل قوتها تدريجيا ولا سيما مع اقتراب إيجاد مصل ضد فيروس كورونا.

وأوضحت رئيس القابضة للسياحة والفنادق أننا لجأنا إلى الاقتراض من البنوك لتوفير سيولة للشركات لدفع الرواتب والأعباء الفترة الحالية، مشيرة إلى أن المنشآت السياحية جاهزة بشكل تام لاستقبال السياح وفق الضوابط الخاصة بالتباعد والعزل وغيرها من الأمور التى تحرص على حياة وصحة السائحين .

يشار أن المجلس الدولى للسياحة والسفر اعتمد ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر ختم السفر الآمن Safe Travel .

من خلال اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التى تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدى المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون فى المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هى مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.