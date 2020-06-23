اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قرار فتح المقاهى والمطاعم بداية عودة الحياة للمنشآت المغلقة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:08 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قرار فتح المقاهى والمطاعم بداية عودة الحياة للمنشآت المغلقة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء والذى أعلن اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الصحفى بشأن الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر بعد الانتهاء من المدة المحددة للحظر.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فى بيان له، أن الإعلان عن فتح المطاعم والمقاهى والسماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية ومراكز الشباب بداية من يوم السبت المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على ارتداء الكمامة حتى لا تتعرض المنشآت للعقوبى، من القرارات الهامة فى صالح التجار والمنشآت المغلقة، ويساهم فى عودة الحياة من جديد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

 


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