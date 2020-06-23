العربية: قصف إسرائيل بسوريا جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية لسوريا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها عن مصادر تأكيدها أن قصف إسرائيل لمواقع في مدينة السويداء السورية جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية لسوريا.

وأوضحت قناة العربية، أن شحنة الأسلحة الإيرانية وصلت السويداء صباحا.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية.

وفى وقت سابق أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور جنوبي وشرقي سوريا.