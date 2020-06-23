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العربية: الخارجية تجرى اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركى نحو سرت

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:23 م
العربية: الخارجية تجرى اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركى نحو سرت الحارجية المصرية
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية الحدث أن الخارجية المصرية أجرت اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دعا، اليوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

 

كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
 

وكان العميد خالد المجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى، إن التعزيزات التى أرسلناها إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، مشيرا إلى أن المعركة فى ليبيا باتت تأخذ منحنى خطيرا على الصعيد الدولى.

 


القاهرة

الخارجية

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سرت

الخارجية المصرية

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