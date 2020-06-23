اليوم السابع
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العثور على جثة سمكرى فى مياه بحر مويس بالشرقية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:15 ص
العثور على جثة سمكرى فى مياه بحر مويس بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عثر أهالى قرية الشبراوين التابعة لمحافظة الشرقية ، على جثمان أحد أبناء القرية ويعمل سمكرى ، جثة هامدة بمياه بحر مويس ، وبالعرض على نيابة ههيا،  قررت برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية التحفظ على الجثه .

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، بلاغا يفيد العثور على جثة سمكرى يدعى" رمضان م" فى منتصف العقد الرابع من العمر، ومقيم قرية الشبراوين دائرة مركز شرطة ههيا ، جثة هامدة وسيارته غرقا بمياه بحر مويس دائرة المركز ، ونفت أسرته فى وجود شبهة جنائية حول الواقعة ، فيما لم تسفر التحريات النهائية عن أى تفاصيل حول الواقعة إنتظارا لورود تقرير الطب الشرعى .

 

 


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