العثور على جثة سمكرى فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر أهالى قرية الشبراوين التابعة لمحافظة الشرقية ، على جثمان أحد أبناء القرية ويعمل سمكرى ، جثة هامدة بمياه بحر مويس ، وبالعرض على نيابة ههيا، قررت برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية التحفظ على الجثه .

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، بلاغا يفيد العثور على جثة سمكرى يدعى" رمضان م" فى منتصف العقد الرابع من العمر، ومقيم قرية الشبراوين دائرة مركز شرطة ههيا ، جثة هامدة وسيارته غرقا بمياه بحر مويس دائرة المركز ، ونفت أسرته فى وجود شبهة جنائية حول الواقعة ، فيما لم تسفر التحريات النهائية عن أى تفاصيل حول الواقعة إنتظارا لورود تقرير الطب الشرعى .