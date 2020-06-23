اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:37 ص
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الصين تضع القمر الصناعى الأخير بشبكة بيدو فى المدار

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:30 ص
الصين تضع القمر الصناعى الأخير بشبكة بيدو فى المدار أرشيفية
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصين نجحت اليوم الثلاثاء، في أن تضع في المدار القمر الصناعي الأخير في شبكة بيدو للملاحة في الفضاء التي تنافس نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) المملوك للولايات المتحدة.

وكان التاريخ المحدد سلفا لهذه المهمة هو 16 يونيو لكن أُلغي في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلات فنية جرى اكتشافها أثناء اختبارات ما قبل الإطلاق على متن صاروخ (لونج مارش 3 بي).

و(بيدو-3) هو القمر الصناعي الخامس والثلاثين والأخير في منظومة الملاحة الصينية، وهو مشروع قُدرت كلفته بنحو عشرة مليارات دولار ويستهدف منافسة نظام (جي.بي.إس) الأمريكي.


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امريكا

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