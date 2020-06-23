اليوم السابع
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الصين تأخذ عينات لما يقرب من 3 ملايين شخص للكشف عن إصابتهم بكورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 م
الصين تأخذ عينات لما يقرب من 3 ملايين شخص للكشف عن إصابتهم بكورونا اختبارات كورونا
كتبت هند عادل

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كشف مسئول بالصحة الصينية اليوم الثلاثاء في أعقاب العودة المفاجئة لـ COVID-19 قبل أسبوعين تقريبا أن اختبار بكين الشامل للفيروس التاجي الجديد سيدخل قريبا "مسار سريع" مع توسع قدرة الاختبار في المدينة.

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وصرح تشانج هوا نائب مدير لجنة الصحة ببلدية بكين للصحفيين بأن بكين يمكنها الآن إجراء أكثر من 300 ألف اختبار للأحماض النووية يوميا مقارنة مع 40 ألفا في مارس، ووفقا لتقرير لوكاله رويترز قال تشانغ ان بكين أخذت عينات من 2.95 مليون شخص بين 12 و 22 يونيو.

وأبلغت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة عن أول حالة لها في آخر تفشي للمرض في 11 يونيو. وارتبطت الإصابات بمركز شينفادي الغذائي بالجملة الممتد في جنوب غرب بكين ، والذي لم يبلغ حتى ذلك الحين عن أي حالات جديدة لما يقرب من شهرين.

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في الاثني عشر يوما التي مرت منذ ذلك الحين ، أصيب 249 شخصا في أسوأ تفشي في بكين منذ اكتشاف الفيروس التاجي الجديد في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.

وقال تشانغ ردا على سؤال عما إذا كان سيتم اختبار كل شخص في بكين "استراتيجية فحص الحمض النووي في بكين تستند بشكل رئيسي على مستوى المخاطر وشدتها."

وقال إن الاختبار سيتم على دفعات ووفقًا لملف تعريف الأفراد. وقال تشانغ "سنعطي الأولوية لاختبار المجموعات عالية المخاطر في شينفادي وغيرها من الأسواق المشاركة في تفشي المرض وكذلك المجتمعات المحيطة".

"على هذا الأساس ، قمنا باختبار العاملين في المطاعم ومحلات السوبر ماركت والأسواق ، وكذلك المقيمين في الأحياء عالية المخاطر.

كما خضع عمال توصيل الأغذية وسعاة الطرود لاختبارات واسعة النطاق. "


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