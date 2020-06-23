"الصحفيين" : 4 كمامات لكل صحفى مجانا بموجب كارنيه النقابة

كتب محمد السيد

أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، أن النقابة تسلمت أمس 10 آلاف كمامة طبية هدية من إحدى الشركات و8 آلاف كمامة طبية هدية من شركة أخرى

وأنه سيتم التوزيع اليوم من مقر النقابة بموجب 4 كمامات لكل صحفى والاستلام بالكارنية.

يذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها ١٠ آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ قرابة الـ 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقي الذين يلعبوه في نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتي تقتل الشائعات المثيرة للذعر في مهدها.