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الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30%

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:00 م
الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30% الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

 

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الموقف الوبائى الحالى حتى 22 يونيو، مشيرة إلى أنه فيما يخص موقف مستشفيات العزل، فقد وصلت نسبة الإشغال بها إلى 59%، وبلغ معدل استخدام أجهزة التنفس الصناعى 23%، والرعاية المركزة تم شغل 71% منها.

 

كما عرضت وزيرة الصحة موقف مستشفيات الفرز والإحالة بكل من القاهرة والجيزة، كما نوهت إلى أنه تم توزيع العلاج على حالات العزل المنزلى والمخالطين، من خلال صرف علاج منزلى لـ 9591 حالة من الكبار، و753 من الأطفال، بينما وصل عدد حقائب المخالطين المنصرفة إلى 74510 حقائب للكبار، و23873 حقيبة للأطفال.

 

كما نوهت الوزيرة إلى أن 79% من المرضى المحجوزين تصل معدلات أعمارهم إلى أقل من 60 عامًا، فيما بلغت إصابات من سن 60 عامًا فأكثر نحو 21% من إجمالى عدد الحالات، وفيما يخص الأمراض المزمنة المصاحبة للمرضى المحجوزين، أوضحت وزيرة الصحة أن المصابين بالسكرى بلغت نسبتهم 10,5%، والمصابين بالأمراض الصدرية وصلت نسبتهم إلى 5,9%، بينما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 5,9%، والمصابين بأمراض الكلى 1,3% والمصابين بأمراض المناعة 1,2%، والمصابين بأمراض الكبد وصلت نسبتهم إلى 0,6%.

 

وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن معدلات الوفيات للحالات المصابة بأمراض مزمنة مصاحبة، قائلة: بلغت نسبة عدد المتوفين بمرض مزمن أو أكثر 85,70%، بينما بلغت نسبة المتوفين بدون أمراض مزمنة 14,30% .

 


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