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وتؤكد : لم ندخل تجربة الكورتيزون ..

الصحة : مصر ضمن 100 دولة تجرى تجارب على 3 عقاقير لعلاج كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:23 م
الصحة : مصر ضمن 100 دولة تجرى تجارب على 3 عقاقير لعلاج كورونا الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزير الصحة لشئون البحوث أن مصر مشتركة ضمن أكثر من 100 دولة في العالم في تجربة سريرية معروفة بإسم دراسة  solidarity  والتي تجرى علي عقاقير الريمديسفير والكالترا والكالترا مضافا الية الإنترفيرون بالإضافة إلى الإستمرار في الإختبارللبرتوكول المصري.

وأضافت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزير الصحة لشئون البحوث في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن التجارب السريرية المتعلقة بالكورتزون لم تدخل مصر فيها لانه مدرج في البروتوكول المصري منذ فترة طويلة للغاية لذلك لا نحتاج للدخول في دراسة عنه.

وكانت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزير الصحة لشئون البحوث كشفت عن وجود 11 تجربة إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن التوصل للقاح أو علاج معتمد لفيروس كورونا، وتابعت : "كل ما يثار لا يزال فى مرحلة التجريب والبحث كمحاولات واجتهادات تستند إلى فرضيات بحثية سليمة".

وقالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزير الصحة لشئون البحوث أن مصر تسير فى نطاقين بحثيين هامين، الأول دولى والثانى محلى، أما الشق الدولى فيتمثل فى المشاركة فى الأبحاث السريرية التى تدخل فيها العديد من الدول على الأدوية المختلفة، أما بالنسبة للشق المحلى فإن العديد من مستشفيات العزل تجرى ابحاثا على أدوية مثل الريمديسفير والكالترا والإنترفيرون ومؤخرا تم ضم دواء جديدا للتجارب يتعلق بعلاج فيروس سي.

وأضافت مستشار وزير الصحة والسكان : البروتوكول العلاجى المصرى لكورونا يتضمن الهيدروكسى كلوروكين وبعض المضادات الحيوية وتابعت : عمليات البحث مستمرة ولا تتوقف ولا نتوانى لحظة عن ادراج ادوية تساهم فى تحسن المريض وتقلل من بقاءة فى العزل وبالتالى تقليل الضغط على النظام الصحى .

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم هناك دواء ايفرمكتين لعلاج الطفيليات نجرى علية أبحاث ومتوقع أن يكون له نتائج مرضية بشكل مبدئى وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث خلال شهر من الآن وتابعت : احذر من قيام البعض بتناول هذة الأدوية دون الرجوع للأطباء المختصين فهذة الأدوية لها خطورتها ولا ننصح بالحصول عليها دون الرجوع للأطباء .

 


الصحة

كورونتا

تجارب دولية

دراسات

الكورتيزون

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