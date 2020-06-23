الشيخ حافظ سلامة يوزع الكمامات على أهل السويس بنصف سعر التكلفة

السويس – السيد فلاح

واصل الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مبادراته الخيرية لخدمة أهل مسقط رأسه السويس .

وقرر الشيخ حافظ سلامة طرح علب الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات الطبية بنصف سعر التكلفة، وذلك تيسيرًا على محدودى الدخل والبسطاء والتخفيف عن كاهلهم جزء من تكلفة شراء الكمامات.

وقال "سلامة" إنه قرر طرح الكمامات لأهالى السويس يوميًا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا بمدارس فتية الإسلام، مشيرًا إلى أنه سيقوم أيضًا بتوزيع الكمامات والقفازات وكل المطهرات على فرق الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية .

ويعتبر الشيخ حافظ سلامة، رمزًا من رموز المقاومة المصرية ضد الاحتلال الصهيونى واحد أهم رموز السويس القومية والشعبية حيث يحظى سلامة بحب وتقدير أهل محافظته السويس.