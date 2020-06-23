السيطرة على حريق نشب داخل مصنع كتان في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع قطن بقرية سندسيس التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع قطن بقرية سندسيس وألتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وتبين أن السبب وراء الحادث حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من السيطرة علي حريق بمقلب القمامة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات .

تلقى اللواء محمود حمرة مدير أمن الغربية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ .

وتبين أن الحريق فى مقلب قمامة خلف شركة الزيوت والصابون وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف، وتم إخماد اشتعال النيران في القمامة، ووقف التصاعد الكثيف للأدخنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .