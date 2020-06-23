السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بمساعدة الاهالى، من السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق، وامتدت النيران إلى منزل بجوار المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق.