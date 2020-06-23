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السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق بالشرقية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:11 م
السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بمساعدة الاهالى، من السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق، وامتدت النيران إلى منزل بجوار المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق.

 تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد نشوب حريق بمصنع حلويات بمنطقة الشوامنة بندر مشتول السوق،وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق فيما هرع مرفق الإسعاف تحسبنا لوقوع مصابين، والتهمت النيران جزء من محتويات المصنع وامتدت إلى منزلين، وتم السيطرة على الحريق وجارى التبريد وتحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

 


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