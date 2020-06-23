اليوم السابع
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السياحة العالمية تشيد بجهود مصر لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:11 م
السياحة العالمية تشيد بجهود مصر لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان 

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أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع زوراب بولوليكاشفيلى Zurab Pololikashvili الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حيث تمت مناقشة عدة موضوعات مهمة من بينها المشروعات الخاصة بدعم القطاع السياحي.

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف عند عودة السياحة الخارجية؛ حيث سيتم استئناف السياحة الوافدة لمصر من الخارج للمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو.

كما استعرض الحوافز التى منحتها الدولة لتشجيع كبرى منظمى الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتى من أهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020، بالإضافة الى منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية، وذلك للطيران المباشر حتى 31 اكتوبر 2020.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة جائحة كورونا. كما اطلع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة والآثار على اشتراطات السلامة الصحية العالمية، معربا عن ثنائه لضوابط السلامة الصحية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار. ومن المقرر أن يلتقى الجانبان عبر تطبيق وينير فى أوائل شهر يوليو خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط، وخلال اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما خاصة على المستوى الفنى لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحى والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وفى نهاية اللقاء وجه زوراب بولوليكاشفيلى الدعوة للدكتور خالد العنانى لحضور اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية المقرر انعقاده فى جورجيا فى شهر سبتمبر المقبل، كما تبادل الجانبان توجيه الدعوة كل لزيارة الآخر. جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى كان قد شارك فى اجتماعين سابقين مع زوراب بولوليكاشفيلى أحدهما فى أبريل الماضى، حيث تم خلاله بحث سياسات الانتعاش فى قطاع السياحة فى ظل جائحة كورونا، والثانى فى شهر مايو الماضى والذى تم خلاله مناقشة المبادرات والحلول غير التقليدية لإنعاش القطاع السياحي.


السياحة العالمية

خالد العنانى

عودة السياحة

اخبار مصر

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