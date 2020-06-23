السلطات الصحية بأستراليا توصى بعدم السفر لـ6 مناطق بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

أوصت السطات الصحية فى أستراليا المواطنين بعدم السفر من وإلى 6 مناطق فى ضواحي مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا بعد تصنيفها بؤرا لتفشي فيروس كورونا فى أستراليا. ووفقا لموقع "روسيا اليوم" قالت وزيرة الصحة الأسترالية جيني ميكاكوس إن أهالى المناطق الست قد يواجهون قريبا إعادة فرض الإغلاق الإلزامى الصارم بسبب الجائحة.

ويأتى ذلك عقب تسجيل 160 حالة إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية في فيكتوريا، بعد أسابيع من تسجيل أعداد جديدة منخفضة، وأجلت الحكومة المحلية بالولاية تخفيف قيود العزل الذي كان مقررا أن يبدأ الاثنين، لمدة أربعة أسابيع أخرى ورفعت معظم الولايات الأسترالية بعض القيود المفروضة على التجمعات، مما سمح لمزيد من الناس بالذهاب للمطاعم والمقاهى، ولكن مع الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي والتقيد بالمعايير الصحية.