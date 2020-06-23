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السكة الحديد: أول دفعة عربات روسية جديدة تصل ميناء الإسكندرية اليوم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد: أول دفعة عربات روسية جديدة تصل ميناء الإسكندرية اليوم عربات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، وتضم 22 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية، ومتوقع وصول 8 عربات أخرى خلال أيام.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حاليا تجربة العربة النموذج التى وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب خلال يوليو المقبل.
 
كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة ابتداء من يونيو المقبل بواقع 30 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت 180 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.
 
وتكلفة العربات الـ1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى.
 
والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربةدرجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

السكة الحديد

العربات الروسية

القطارات الجديدة

اخبار مصر

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