اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:17 م
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السعودية: لن نسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:28 م
السعودية: لن نسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة كورونا الجوازات السعودية
وكالات

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أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

 

السعودية

الجوازات السعودية

كورونا

أزمة كورونا

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