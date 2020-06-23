السعودية: لن نسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة كورونا

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.
السعودية: لن نسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة كوروناالثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:28 م
الجوازات السعودية
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