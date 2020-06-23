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السعودية: فحص طبى سابق للحجاج قبل الوصول.. وعزل منزلى بعد انتهاء المناسك

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:44 ص
السعودية: فحص طبى سابق للحجاج قبل الوصول.. وعزل منزلى بعد انتهاء المناسك وزير الصحة السعودى
كتبت : إيمان حنا

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قال وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة إن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات مشددة لحماية الحجاج هذا العام، مشيراً إلى أن من بين تلك الإجراءات اخضاع الحجاج لفحص طبي قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة.

 

وأضاف الربيعة في مؤتمر صحفي عالمي، تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرانس لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي بسبب وباء كورونا إن الحجاج سيخضعون لعزل منزلي فور انتهائهم من المناسك.

 

وحظى قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل بتأييد عربى ودولى ، حيث أجمعت الهيئات والمؤسسات الدينية على تماشى القار على الضرورة الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

 

وكانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

 

وقالت في بيان لها: إنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

 


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