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السعودية تعثر على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:05 م
السعودية تعثر على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة السعودية تعثر على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت أمانة مكة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة السعودية، تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وتم تسليمها لجهة الاختصاص بحضور أمين مكة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وأمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

 

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.


وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.

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اثار

السعودية

السياحة السعودية

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