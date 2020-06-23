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"السديس": قرار إقامة موسم الحج بأعداد محدودة يحفظ للمسلمين أرواحهم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:04 ص
"السديس": قرار إقامة موسم الحج بأعداد محدودة يحفظ للمسلمين أرواحهم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
وكالات

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار وزارة الحج والعمرة المتعلق بحج هذا العام 1441هـ، وإقامته بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، قال السديس، من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على سلامة عامة الناس، وسلامة مواطني السعودية والمقيمين على أرضها، وبذلهما الغالي والنفيس في المحافظة على صحة وسلامة البلاد والعباد من أي أخطار، خاصة تفشي الأمراض، وفي ظل هذه الجائحة التي يشهدها العالم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وما بذلته السعودية من جهود لمكافحة هذا الفيروس، جاء قرار وزارة الحج الذي لاقى مباركة إسلامية ودولية حرصًا على سلامة المسلمين، ومجنبًا إياهم الأخطار وما هذه القرارات إلا قرارات مباركة وواجب شرعي.

وأكد الشيخ السديس دور السعودية الرائد منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - وما تقدمه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين، ولضيوف الرحمن كل عام.


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الحج

السعوديه

موسم الحج

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