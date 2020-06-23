اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": زيادة تحليل عينات صادرات الخضر والفاكهة لـ 63 ألف عينة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص
"الزراعة": زيادة تحليل عينات صادرات الخضر والفاكهة لـ 63 ألف عينة الصادرات الزراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أشرف المرصفى مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، إنه منذ  بدء موسم  الصادرات الزراعية فى يناير وحتى الأن تم تحليل 63 ألف عينة، تمثل شحنات تصديرية بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء في وقت قياسي .

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المعمل ينفذ خطة التوسع في تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من  فيروس  "كورونا "  لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية .

وتابع المرصفى، أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم في تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التي تحقق الاستدامة في عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعي المصري ،  وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخري سواء مصدرين أو مزارعين، مؤكدا: أنه في الفترة الأخيرة تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في 5 محاصيل تضم البرتقال والمندرين أو اليوسفي والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام2019 .

وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ الأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل. إختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.

وأشار إلى إنه تم زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل عدد من أجهزة التحليل، فضلا عن الانتهاء من التقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في عدد (14) محصول من محاصيل الخضر والفاكهة في 15 محافظة.

 


صادرات الخضر والفاكهة

متبقيات المبيدات

الصادرات الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة