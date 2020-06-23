اليوم السابع
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"الزراعة" تقدم روشتة طرق رى وتسميد مزارع الموز.. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:17 م
"الزراعة" تقدم روشتة طرق رى وتسميد مزارع الموز.. تعرف عليها أشجار الموز
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، حزمة إرشادات وتوصيات أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، لحدائق الموز خاصة طرق الرى والتسميد خلال الفترة الحالية، ومن بين التوصيات الفنية الشهرية لشهر يونيو الخاصة بحدائق الموز: 

1ـ وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح.

2ـ جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وخرقها.

3ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4ـ فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة.

5ـ اكتمال نمو السباطات.

6ـ جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.

التسميد: أ ـ الأشجار التي تروي بالغمر .

1ـ الأشجار عمر سنة إلي عامان يتم إضافة 100 جم الي 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2ـ يتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3ـ يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

ملحوظة : يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما.

ب ـ تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط.

الرية الأولي :  يضاف 5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم .

الرية الثانية :  يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 .

الرية الثالثة :  يضاف 8 كجم سلفات بوتاسيوم .

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 1 لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقى:

ملحوظة: يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.


أشجار الموز

الارشاد الزراعى

حدائق الموز

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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