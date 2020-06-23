اليوم السابع
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الزراعة : ارتفاع صادرات الفلفل والفاصوليا والباذنجان لـ17662 طن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:32 م
الزراعة : ارتفاع صادرات الفلفل والفاصوليا والباذنجان لـ17662 طن خضروات
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة  المركزية  للحجر الزراعى بوزارة الزراعة  ، عن ارتفاع صادرات الفلفل والباذنجان والفاصوليا لـ  17 ألف و662 طن ،منها الفلفل  2061 طن ، والباذنجان لـ  784 طن ، والفاصوليا لـ14 الف 862 طن  منذ  بداية موسم  الصادرات الزراعية ،  حتى  17 من الشهر الجارى   وجارى الشحن .

وقال  الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات لـ  "اليوم السابع  "، إن  جميع   الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة  "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج

وأضاف  "العطار"،  أن  منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا ، موضحا  أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

 كانت وزارة    الزراعة  ،  أكدت  أن  المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة   أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

 

 

 

 


الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

فيروس كورونا

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