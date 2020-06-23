الزراعة : ارتفاع صادرات الفلفل والفاصوليا والباذنجان لـ17662 طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، عن ارتفاع صادرات الفلفل والباذنجان والفاصوليا لـ 17 ألف و662 طن ،منها الفلفل 2061 طن ، والباذنجان لـ 784 طن ، والفاصوليا لـ14 الف 862 طن منذ بداية موسم الصادرات الزراعية ، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن .

وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن جميع الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ " ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج

وأضاف "العطار"، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا ، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كانت وزارة الزراعة ، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .