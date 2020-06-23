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الرقابة الإدارية :ضبط 9 مصانع استوردت 31 طن أقمشة بالمخالفة لقانون الاستيراد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:25 م
الرقابة الإدارية :ضبط 9 مصانع استوردت 31 طن أقمشة بالمخالفة لقانون الاستيراد حاويات - ارشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تسعة مصانع بكلا من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد عدد 1441رسالة جمركية بحوالى 31.811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى 2.065 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلي دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية
 
جاء ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة كافة أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب المصانع للمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها.
 
فقد قامت الهيئة وبالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة بفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى، حيث تم ضبط تسعة مصانع بكلا من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد عدد 1441رسالة جمركية بحوالى 31.811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى 2.065 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلي دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بتغريمهم قيمتها بالإضافة الى الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة،
 
حيث تم العرض على ‏محاميي العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة.
 
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.
 
 

الرقابة الادارية

ضبط 9 مصانع

مستلزمات طبية

اقمشة

قانون الاستيراد

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