الرجال المصابين بكورونا .. مرضهم أكثر حدة لكنهم الأكثر حظا من النساء .. اعرف السبب

كتبت سماح عبد الحميد

أكدت دراسات جديدة أن الرجال المصابون بفيروس كورونا يكونون أجساما مضادة بشكل افضل من النساء لأنهم يصابون بالفيروس بشكل أكثر حدة وخطورة أكثر، لكن العلماء أكدوا أن ذلك يجعلهم أفضل المتبرعين بالبلازما بمجرد شفائهم ، بل يمكن للرجل الواحد المتعافى أن يساعد أكثر من حالة مرضية من خلال بلازما الدم

وكشف تحليل جديد لمركز التبرع بالدم التابع لهيئة الصحة البريطانية نشرته جريدة THE SUN أن الرجال ينتجون أجساما مضادة للفيروسات التاجية أكثر من النساء ، مما يجعلهم الافضل فى التبرع بالبلازما .

وتظهر الأرقام الجديدة أن 43 في المائة من المتبرعين الذكور لديهم بلازما غنية بما يكفي في الأجسام المضادة لإدراج البلازما الخاصة بهم في التجربة ، مقارنة بـ 29 في المائة من النساء.



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وقال البروفيسور ديفيد روبرتس ، المدير المساعد فى المركز : "ما زلنا فى حاجة للمزيد من التبرع بالبلازما لانقاذ الأرواح لذلك نتمنى من أى شخص مصاب أو ظهر عليه الأعراض ان يكون من المتبرعين "

وأضاف "لكننا نود أن يكونوا بشكل خاص من الرجال. نحن نختبر كل تبرع بالبلازما والرجال لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة ، مما يعني أننا أكثر قدرة على استخدام البلازما الخاصة بهم لإنقاذ الأرواح.

"في البداية سيحاول جهازك المناعي محاربة الفيروس باستخدام خلايا الدم البيضاء.

وفسرت الدراسة ذلك بأن الجسم حينما يصاب بالفيروس بشكل اشرس ، يحتاج جهازك المناعي إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس أو تقتله.

"تظهر هذه الدراسة والعديد من الدراسات الأخرى حول العالم أن الرجال المصابين بـ Covid-19 أكثر عرضة للإصابة بشكل أقوى من النساء. وهذا يجعلهم أفضل المتبرعين بالبلازما بمجرد شفائهم".

في الأسبوع الماضي ، أُعلن أنه سيُطلب من أي شخص كان اختبار Covid-19 إيجابيًا من خلال برنامج الاختبار الوطني الانضمام إلى تجربة بلازما الدم.

وقالت NHSBT إن الأشخاص الذين تأكدوا من الفيروس من خلال برنامج الاختبار الوطني سوف يتلقون رسالة نصية بعد 21 يومًا من نتيجتهم لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد للتبرع بالبلازما.سيتم إرسال النصوص الآن أسبوعيًا إلى أي شخص لديه نتائج إيجابية من خلال برنامج الاختبار الوطني.

وأشار التقرير إلى إن البلازما من المرضى السابقين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور عندما يتعافى الشخص من المرض ،يتم نقلها إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير مع Covid-19 ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة.

إذا كانت التجربة ناجحة ، فإن العلاج بالبلازما النقاهة يمكن أن يصبح ممارسة واسعة الانتشار في المستشفيات.

'بدون تفكير'

وقد وصف إثنان من المتبرعين بالبلازما قرار التبرع بأنه قرار لا يحتاج الى التفكير

وقال سيمون كالون ، 51 سنة ، من سانت هيلينز ، ميرسيسايد ، الذى نجا من كوفيد 19 لكنه فقد والده نويل بسبب المرض.

"لا أريد أن يمر أي شخص بما حدث لوالدي" ، "لقد مات في عنبر المستشفى بدون عائلة أو أصدقاء ، ممرضة ممسكة بيده. لم يُسمح إلا بعشرة أشخاص في جنازته.

وتابع "كان قد سقط في المنزل ولكن المسعفين وجدوا أن مستويات الأكسجين الخاصة به كانت منخفضة وكان لديه درجة حرارة عالية لذا أخذوه.

وأضاف "بالنسبة لي ، كان التبرع بالبلازما أمرًا صعبًا. إذا استطعت إنقاذ شخص أو مساعدة شخص ما ، فستفعل ذلك.

"كان التبرع سهلاً ولا ألم. كان الموظفون رائعين. آمل أن أتمكن من مساعدة شخص ما."

وتبرع الدكتور وسيم شمس الدين ، استشاري التخدير في مؤسسة مؤسسة مستشفى جامعة ميلتون كينز ، بالبلازما النقاهة في مركز أكسفورد للتبرع بعد التعافي من Covid-19.

وقالت بيسيستر ، 40 سنة ، من بيسستر: "لقد رأيت آثار الفيروس بشكل مباشر وكيف أودى بحياة العديد من الناس ، كبارًا وصغارًا.

"عندما أتيحت الفرصة للتبرع بالبلازما والأجسام المضادة التي نأمل أن تساعد الآخرين في القتال ضد Covid-19 ، لم أكن أفكر في ذلك.