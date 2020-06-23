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الرئيس الفنزويلى: مستعد للقاء ترامب مثلما التقيت جو بايدن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:12 ص
الرئيس الفنزويلى: مستعد للقاء ترامب مثلما التقيت جو بايدن مادورو
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن أى حديث بينهما يجب أن يكون مبنيا على الاحترام، قائلا: مثلما التقيت جو بايدن، وتحدثنا طويلا بروح من الاحترام، أنا مستعد لأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام عندما يكون ذلك ضروريا".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، كان الرئيس الفنزويلي التقى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2015، وجاءت تصريحات مادورو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء مادورو لبحث "تخليه عن السلطة بطريقة سلمية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، واتهمته بالضلوع في تجارة المخدرات، وفرضت عقوبات عليه وعلى عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين والجهات والشركات الحكومية وقطعت فنزويلا علاقاتها مع الولايات المتحدة في يناير 2019 فى أعقاب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.


مادورو

ترامب

أمريكا

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