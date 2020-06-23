اليوم السابع
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الخارجية ترحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار فى اليمن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:25 ص
الخارجية ترحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار فى اليمن وزير الخارجية سامح شكرى
(أ ش أ)

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رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وثمّنت جمهورية مصر العربية الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه الشقيق، معربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
 
وأكدت الخارجية - فى البيان - دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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