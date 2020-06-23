الخارجية الأمريكية: حزب الله لا يسعى للإصلاح ويعيش على الفساد

كتب سمير حسنى

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله شريك الائتلاف الحكومى لا يسعى للإصلاح ويعيش على الفساد، كاشفة عن عقوبات ستطبق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله.

وأضافت الخارجية الأمريكية فى بيان أوردته قناة العربية الحدث، أن الطريقة التي تدار بها الأمور حاليا في لبنان ليست في مصلحة البلاد، منوهة بتقديم 750 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للبنان العام 2019.

وكان قد أكدت واشنطن، أن حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان، مشددة على ضرورة استمرار مواجهة أنشطة الحزب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما أكد جيمس جيفرى، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، فى تصريحات سابقة، أن حزب الله هو السبب في الأزمة الاقتصادية في لبنان.

قبلها قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا ونهدف لدفع الحكومة للحل السياسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.

وفى وقت سابق أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.