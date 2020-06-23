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الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 ص
الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد الاستزراع السمكى
كتبت- نورا فخرى

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تولى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالانتاج السمكى، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام المالي الجديد. 
 

وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة لخطة زيادة الأنتاج السمكي خلال العام الجديد :

 
1- زيادة حجم الإنتاج السمكي من 1.9 مليون طن عام 2018/2019 إلي نحو 2.5 مليون طن العام 2020/2021 من خلال التوسع في مشروعات الاسترزاع السمكي ( علي غرار مشروع المزرعة السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ).
 
2- تستهدف التوسع في مشروعات الاستزراع في الاقفاص العائمة والمنخفضات اللاحوضية الترابية بالساحل الشمالي الغربي وحول محور قناة السويس.
3- إنشاء الاقفاص البحرية شمال سيناء.
 
4- التوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة.
 
5- إنشاء مزارع بحرية علي ساحلي البحر الأحمر والمتوسط. 
 
6- إعادة صلاحية ملاحة بورفؤاد لرفع إنتاجها.
 
7- من المقدر أن ترتفع نسبه الاكتفاء الذاتي من الاسماك من 93% عام 2018/2019 إلي 96% عام الخطة. 
 

مجلس النواب

الاستزراع السمكي

الاسماك

الحكومة

الامن الغذائي

اليوم السابع بلس

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