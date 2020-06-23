الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات إحترازية

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع " أنه بموجب القرارات التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عنها فإنه يعنى بذلك رفع الحظر نهائيا ، وبحسب المصادر أن القرارات قيد التقييم وفى حالة تقييم مستمر

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين