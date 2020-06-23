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الحكومة: تشغيل المقاهى والكافيتريات حتى العاشرة مساءً بدون شيشة.. فيديو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:07 م
الحكومة: تشغيل المقاهى والكافيتريات حتى العاشرة مساءً بدون شيشة.. فيديو مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيش .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (3)
 
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (8)
 
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (12)
 
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (13)
 
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (14)

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