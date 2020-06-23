اليوم السابع
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الحكومة السورية تدعم شركات الغذاء بمليار ليرة لتوفير السلع الأساسية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:38 م
الحكومة السورية تدعم شركات الغذاء بمليار ليرة لتوفير السلع الأساسية الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أقرت الحكومة السورية حزمة إجراءات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة، أهمها منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لدعم إنتاج الشركات العامة الغذائية.

وخلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، حددت الحكومة إجراءات وخطوات مباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة)، في منافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، "بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة".

وذكرت صفحة الحكومة في "فيسبوك" أنه تمت الموافقة على منح السلفة المالية (تعادل نحو 796 ألف دولار حسب السعر الرسمي)، "لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين".

كما ناقشت الحكومة "الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية، اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة".

وأوضحت أنه تقرر توجيه الصناعات الغذائية، "نحو إنتاج السلع الأكثر طلبا واحتياجا على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة، دون وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات".

 

سوريا

بشار الأسد

دعم الشركات فى سوريا

الحكومة السورية

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