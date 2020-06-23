الحكومة: الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة مع الإجراءات الاحترازية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة .

وأعلن أنه لابد من استمرار المواطنين فى التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيا

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.