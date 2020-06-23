الحكومة: استمرار تخفيض العاملين بالدولة ولكل وزير صلاحية تحديد طاقة العمل

كتبت هند مختار

أكدت الحكومة أنه فيما يتعلق بموظفى الحكومة فإن الوضع يستمر كما هو عليه، باستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات والجهات الحكومية مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل بحيث فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير يحدد وفقا لرؤيته.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.