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الحبس سنة ل12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:35 م
الحبس سنة ل12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة على 12 متهماً بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات "ش .م"، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس، و"أ .م"، 21 عاما، طالبة، و"إ .س"، 22 عاما، طالبة، و"م .م"، 23 عاما، طالبة، و"ك .م"، 22 عاما، طالبة، و"آ .م"، 24 عاما، بدون عمل، و"س .س"، 20 عاما، طالبة، و"م .ج"، طالبة، بالاشتراك مع "ي .أ"، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، و"ع .ع"، 23 عاما، طالب، و"ع .م"،  17 عاما، طالب، و"ي .م"، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت شهادة "ن .ص"، مديرة المدرسة بإنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بالمدرسة وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى، أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

 

 


جنايات القاهره

تزوير امتحانات الثانوية

الحكم على 12 متهماً بتزوير إجابات الثانوية

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