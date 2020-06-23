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الجارديان: زيادة 80% فى فواتير المياه فى الولايات المتحدة خلال عقد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:15 م
الجارديان: زيادة 80% فى فواتير المياه فى الولايات المتحدة خلال عقد المياه فى أمريكا
كتبت رباب فتحى

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كشف تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن ملايين الأمريكيين العاديين يواجهون فواتير مرتفعة لا يمكن تحمل نفقتها مقابل المياه الجارية، ومهددون إما بقطعها أو فقدان منازلهم إذا لم يتمكنوا من الدفع.

يُظهر التحليل الحصري لـ12 مدينة أمريكية أن سعر المياه والصرف الصحي زاد بمتوسط ​​80٪ بين عامي 2010 و2018، حيث يعيش أكثر من خمسي السكان في بعض المدن في أحياء بها فواتير لا يمكن تحملها.

في أول بحث على مستوى الدولة من نوعه، تكشف النتائج التي توصل إليها التحقيق عن الأثر المؤلم لأزمة فقر المياه الآخذة في الاتساع في أمريكا مثل البنية التحتية القديمة، والتنظيف البيئي، والتغيرات الديموجرافية، والارتفاع الكبير في أسعار الوقود في حالات الطوارئ في كل ركن من أركان البلاد.

وتأتي أزمة القدرة على تحمل نفقة المياه المتزايدة في أمريكا في الوقت الذي تؤكد فيه جائحة كوفيد19 على أهمية الحصول على المياه النظيفة. ويظهر البحث أن ارتفاع الفواتير لا يؤذي الأفقر فحسب، بل يؤذي الأمريكيين العاملين بشكل متزايد.

قال روجر كولتون، كبير محللي المرافق، الذي كلفه الجارديان بتحليل فقر المياه: "يعاني المزيد من الناس من مشاكل، والفقراء في مأزق كبير"، "تشير البيانات إلى أن لدينا مشكلة في القدرة على تحمل التكاليف في عدد هائل من المدن على مستوى البلاد لم تكن موجودة منذ عقد من الزمان، أو حتى قبل سنتين أو ثلاث سنوات في بعض المدن".

وقالت الصحيفة إن فواتير المياه التي تتجاوز 4 ٪ من دخل الأسرة يكون من الصعب تحمل نفقتها.

تم نشر تقرير كولتون المكون من 88 صفحة اليوم عند إطلاق مشروع كبير عن حالة طوارئ المياه في أمريكا من قبل الجارديان، تقارير المستهلك وشركاء آخرين.

ووجد البحث أن فواتير المياه بين عامي 2010 و 2018 ارتفعت بنسبة 27٪ على الأقل ، بينما كانت أعلى زيادة مذهلة بنسبة 154٪ في أوستن ، تكساس ، حيث ارتفع متوسط ​​الفاتورة السنوية من 566 دولارًا في عام 2010 إلى 1435 دولارًا في 2018 - على الرغم من جهود تقليل استخدام المياه.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت المساعدة الفيدرالية لمرافق المياه العامة، التي تخدم حوالي 87٪ من الناس، بينما ارتفعت الصيانة والتهديدات البيئية والصحية والصدمات المناخية وغيرها من النفقات.

وقالت ماري جرانت، المدافعة عن العدالة المائية من منظمة فود اند ووتر ووتش، ردًا على بحث الجارديان "تهدد حالة طوارئ مائية كل ركن من أركان بلدنا. إن حجم هذه الأزمة لا يتطلب أقل من التحول الأساسي لأنظمة المياه لدينا. لا يجب أبدًا التعامل مع الماء كسلعة أو رفاهية لصالح الأغنياء".


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