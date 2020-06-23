التنمية المحلية توضح ضوابط فتح المطاعم والكافيهات وعقوبة المخالفين

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا يسمح بفتح المطاعم والكافيهات بدءًا من يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء ولكن باشتراطات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى سيد على: على مدير كل منشأة أن يوقع إقرارا بالالتزام بالاشتراطات، وحال عدم التزامه يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وتابع: حظر إقامة الحفلات الخاصة ومنع أى نشاط قد يؤدى إلى تجمعات ومنع دخول أي عميل يعانى من أعراض كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى وحظر تام لتقديم الشيشة، ولابد من تغيير مفارش الترابيزات بعد كل عميل وتوفير مناديل تعقيم أمام كل عميل، وفحص درجات العاملين بالمنشآت يوميًا، كل هذه الأمور يوقع عليها صاحب المنشأة.

وأكمل: وحدات الإدارة المحلية وجهاز التفتيش والمتابعة في المحليات والمناطق السياحية تراجع عليها الجهات التابعة لوزارة السياحة.

وأكد: أن الشواطئ العامة يستمر غلقها أما الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق فتعمل بطاقة استيعابية 25% مع مراجعة الضوابط والإجراءات الخاصة.