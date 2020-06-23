اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التنمية المحلية توضح ضوابط فتح المطاعم والكافيهات وعقوبة المخالفين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:38 م
التنمية المحلية توضح ضوابط فتح المطاعم والكافيهات وعقوبة المخالفين كافيه - صورة أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا يسمح بفتح المطاعم والكافيهات بدءًا من يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء ولكن باشتراطات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى سيد على: على مدير كل منشأة أن يوقع إقرارا بالالتزام بالاشتراطات، وحال عدم التزامه يتم سحب تصريح المنشأة، على أن يلتزم أن تكون الطاقة التشغيلية 25%، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وتابع: حظر إقامة الحفلات الخاصة ومنع أى نشاط قد يؤدى إلى تجمعات ومنع دخول أي عميل يعانى من أعراض كورونا، وتوفير مطهرات للأيدى وحظر تام لتقديم الشيشة، ولابد من تغيير مفارش الترابيزات بعد كل عميل وتوفير مناديل تعقيم أمام كل عميل، وفحص درجات العاملين بالمنشآت يوميًا، كل هذه الأمور يوقع عليها صاحب المنشأة.

وأكمل: وحدات الإدارة المحلية وجهاز التفتيش والمتابعة في المحليات والمناطق السياحية تراجع عليها الجهات التابعة لوزارة السياحة.

وأكد: أن الشواطئ العامة يستمر غلقها أما الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق فتعمل بطاقة استيعابية 25% مع مراجعة الضوابط والإجراءات الخاصة.

 


التنمية المحلية

الشواطئ

الكافيهات

اخبار

المقاهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة