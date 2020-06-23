"التنمية الصناعية" تطرح 1.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة ضمن المرحلة الثالثة

كتب إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى، عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر اونلاين, وتشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة اجمالية تقدر بـ 1.5 مليون م2 تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية، كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الاعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية ،كاشفا عن انه سيتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى ٢/ ٧/ ٢٠٢٠، وتقديم الطلبات حتى ٣/ ٨ /٢٠٢٠،وذلك عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg.

وقال رئيس الهيئة، إن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر و العالم , وهي طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية كما توفر بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وأضاف غازى، أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مراحل الطرح وتحديث المعلومات واضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها , مضيفا انه تم اعداد دليل الكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات الكترونيا وعملية الدفع الالكتروني , كما يمكن للمستثمر التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة تليفونيا او من خلال صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض اونلاين للتيسير على المستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة تشمل 645 قطعة ارض موزعة على المناطق الصناعية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 329 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 746 الف م2 (بنظام التمليك)، ومن بعدها محافظة قنا بمنطقتى قفط و نجع حمادي باجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 الف م2 تقريبا ( تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية باجمالي 51 قطعة ارض على مساحة حوالي 303 الف م2 (بنظام التمليك) , وتأتي القنطرة شرق بالاسماعيلية باجمالي 45 قطعة على مساحة 40 الف م2 (بنظام حق انتفاع) , والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية باجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 الف م2 تقريبا (بنظام حق الانتفاع) ثم برج العرب الجديدة بالاسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 آلاف م2 (بنظام التمليك), ثم تأتي بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي و C8 و C9 20 19 قطعة أرض بإجمالي مساحة 38 ألف م2 (بنظام التمليك) ومنطقة طيبة بالاقصر 9 قطع على مساحة 55 الف م2 (بنظام التمليك) والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل) ، واسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 آلاف م2 (تمليك بدون مقابل)، بينما القطامية بالقاهرة باجمالي 4 قطع على مساحة حوالي 7 الاف م2 واخيرا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع باجمالي مساحة 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل).

وكشف، أنه على غرار المرحلتين الاولى والثانية فان الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم اغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات, ثم خلال 20 يوم يتم البت في التظلمات او الطعون ان وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الالكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة اسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة , وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض.. موضحا ان معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط او المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.