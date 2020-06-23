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التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن أسعار كمامات القماش المقرر طرحها على بطاقات التموين، وذلك بعد إجراء الهيئة العامة للشراء الموحد التعاقد مع الشركات المنتجة لكمامات القماش والحصول على أفضل الأسعار بحيث يتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، حيث تم حاليا التفاوض مع الشركات لتوفير الكميات المطلوبة.

ومن المقرر توزيع الكمامات القماش من خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى وأيضا منافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والممثلة فى فروع المجمعات الاستهلاكية .

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جارى التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها فى أسرع وقت ممكن.

وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيه شهريا.


وجارى توفير 40 مليون كمامة قماشية و سيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور



 


التموين

كمامات القماش ببطاقات التموين

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