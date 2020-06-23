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التعليم تحذر من تأخر تسليم طلاب الثانوية كراسة الامتحان وتعويض الطالب نفس الوقت

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:58 م
التعليم تحذر من تأخر تسليم طلاب الثانوية كراسة الامتحان وتعويض الطالب نفس الوقت الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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حذر الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأخير تسليم طلاب الثانوية العامة أسئلة الامتحانات، قائلاً: لا يجب تأخير وصول الأسئلة من مراكز التوزيع أو تسليم الطلاب الأسئلة من رؤساء اللجان ومراقبين الأدوار.
 
وتابع خلال اجتماعه مع رؤساء لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس: هذه ثانوية عامة مش سنة نقل، موجها حديثه لرؤساء اللجان إذا تأخر تسليم الطلاب كراسة الامتحان نصف ساعة يتم تعويض الطلاب 30 دقيقة نهاية وقت الامتحان وليس 5 دقائق كما حدث فى بعض لجان الصعيد أثناء امتحان مادة اللغة العربية الأحد الماضى.
 
ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة تحذير شديد اللهجة لرؤساء اللجان من تأخر  تسليم الطلاب لدراسات الامتحان، قائلا من يتسبب فى تأخير تسليم الطلاب الأسئلة سيحول إلى محكمة تأديبية.
 
وأوضح رئيس عام الامتحانات أن توزيع أسىبة البوكليت يجب أن تكون بشكل معين وفق النماذج الـ 4 وإذا حدث خطأ ما لا يجب سحب كراسات البوكليت من الطلاب.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت 21 يونيو وتنتهى 21 يوليو وتنطلق فى العاشرة صباحا.
 
 
 
 



 


التربية والتعليم

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