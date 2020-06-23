التعليم العالى: 24 مستشفى جامعى تقدم خدمات العزل والعلاج لحالات كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن الموقف الحالى للمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات تم إجراؤه على عدة مراحل بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأوضح الوزير أنه حتى 22 يونيو هناك 24 مستشفى جامعيًا مخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالى عدد الحالات بها 3486 حالة، من بينهم 714 حالة مستقرة، و225 حالة رعاية مركزة، و104 حالات على أجهزة التنفس الصناعى، بينما تم خروج 2208 حالات، إلى جانب 267 حالة وفاة.

كما قدم وزير التعليم العالى بيانًا تفصيليًا بإجمالى أعداد الاطقم الطبية بهذه المستشفيات المشاركة فى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن من بينهم 507 أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة، و112 تمريضا، و20 صيدليًا، وتطرق فى ضوء ذلك إلى المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بالفيروس فى نطاق إقليم القاهرة الكبرى والإسماعيلية، حيث بلغ عدد الأسرّة 3695 سريرًا فى كل من المستشفيات والمدن الجامعية بهذا الإقليم الجغرافيّ.

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى المستشفيات الجامعية التى يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحى والعلاجى لمرضى كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، وتتمثل فى كل من مستشفى قنا الجامعى بجامعة جنوب الوادى والذى يضم 100 سرير، فضلا عن 14 سرير رعاية مركزة و10 أجهزة تنفس صناعى، ومستشفى سوهاج الجامعى بجامعة سوهاج الذى يضم 100 سرير أيضًا، و20 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة تنفس صناعى، كما تدخل مستشفى كفر الشيخ الجامعى ضمن المستشفيات التى يتم إعدادها والتى تضم 75 سريرًا، و16 سرير رعاية مركزة، و36 جهاز تنفس صناعيّ.

وخلال عرضه، أبرز وزير التعليم العالى المعامل التى تقوم بعمل اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية، وقدرتها الاستيعابية فى استقبال الحالات، كما ركز على إجمالى الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية، موضحًا أن هناك 26 مدينة جامعية تضم 38,589 غرفة، ويتوافر بها 69,070 سرير، كما تحدث الوزير عن المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل، حيث يبلغ إجمالى عدد الأسرّة بهذه المدن 3491 سريرًا، وقد استقبلت هذه المدن خلال الفترة الماضية وحتى 22 يونيو 5370 حالة، و304 حالات بالنُزل، وتماثل للشفاء 3971 حالة.