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التعليم العالى: 160 مشروعا بحثيا لمواجهة فيروس كورونا بالجامعات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص
التعليم العالى: 160 مشروعا بحثيا لمواجهة فيروس كورونا بالجامعات الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد الشناوى، مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمى، عضو لجنة الأبحاث، إن هناك جهدا كبيرا يبذل بوزارة التعليم العالى والجامعات في سبيل مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك 160 مشروع وبحث لمواجهة فيروس كورونا في أكتر من جامعة.
 
وأضاف الشناوى في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات أبحاث كورونا، موضحا أن وهيئة التمويل وفرت التمويل لأكثر من 10 مشروعات، و80 مشروعا يتم تمويلهم من أكاديمية البحث العلمى، كما أن هناك توفقا فى النشر الدولى حيث يوجد 115 بحثا منشورين عالميا.
 
وتابع مستشار وزير التعليم العالى، أن الفترة المقبلة ستشهد نشر نتائج استخدام أفيجان في مصر كعلاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن التجارب الأكلينيكية والسريرية تسير بشكل جيد، مؤكدا أن العلماء بدأوا فى تحضير نتائج استخدام أفيجان تمهيدا لنشرها في المجلات العملية لإظهار التجربة المصرية.
 
وأشار الدكتور محمد الشناوى، إلى أن الديكساميثازون الذى تم استخدامه مؤخرا فى إنجلترا يستخدم فى مصر منذ فترة وموجود بالبرتوكول المصرى لعلاج كورونا. وأكد الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى، أن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
 

التعليم العالى

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